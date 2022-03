Vidal crede ancora nella qualificazione: «Ancora una partita da giocare!»

Arturo Vidal dopo la sconfitta maturata questa notte per 4-0 contro il Brasile (vedi articolo) crede ancora nella possibilità di guadagnarsi lo spareggio per i Mondiali in Qatar. Ecco le sue parole riportate da La Tercera al termine della partita.

UNA SPERANZA – Arturo Vidal non perde le speranze e crede ancora in una possibile qualificazione al Mondiale, ma oltre che vincere la prossima partita deve anche sperare nella sconfitta di Perù e Colombia. Queste le sue parole dopo la partita persa con il Brasile: «Il risultato per noi è negativo, dobbiamo cercare di migliorare, abbiamo ancora qualche giorno per riposarci e prepararci alla prossima partita. Le Qualificazioni in generale sono molto difficili. Se non sei preparato, se non ti concentri, se commetti molti errori rischi di perdere. Abbiamo però ancora un’occasione per passare, e la prossima partita giocheremo in casa. Dobbiamo riposare, prepararci nel migliore dei modi e provare a vincere l’ultima partita e vedere cosa succede. Speriamo di poter qualificarci. Siamo fiduciosi, sappiamo che è difficile, ma finché avremo delle possibilità lotteremo fino alla fine».

Fonte: latercera.com