Inter cautelata con Acerbi, ma preferisce Chalobah e Akanji per un motivo – CdS

L’Inter si è cautelata con la disponibilità di Francesco Acerbi a trasferirsi in nerazzurro in qualsiasi momento, ma come specificato dal Corriere dello Sport, il motivo per cui la dirigenza preferisce Manuel Akanji e Trevoh Chalobah è soprattutto tecnico.

PREFERENZA – L’Inter dopo l’incontro con l’agente di Francesco Acerbi ha ricevuto la sua disponibilità a trasferirsi in nerazzurro, ma con molta onestà la dirigenza ha ammesso di seguire anche altri profili. In ordine di preferenza, però, il difensore della Lazio è il terzo. La valutazione, oltre l’età, è innanzitutto tecnica: Manuel Akanji e Trevoh Chalobah sono due difensori molto veloci, e sono anche abbastanza duttili considerando che lo svizzero, per esempio, può giocare sia da centrale che da braccetto. L’inglese, addirittura, in carriera finora ha fatto anche il centrocampista.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno