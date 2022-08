Akanji-Inter, Borussia Dortmund si convincerà? Fattore attesa decisivo – CdS

L’Inter sa bene che, come sottolineato dal Corriere dello Sport, il fattore attesa con il Borussia Dortmund per Manuel Akanji, può essere decisivo per convincere i tedeschi a cedere il giocatore.

ATTESA – L’Inter continua a monitorare le tre situazioni legate a Manuel Akanji, Trevoh Chalboah e Francesco Acerbi (in questo ordine preciso). All’Inter ritengono che solo agli sgoccioli di mercato, e quindi davanti all’effettiva eventualità di veder partire lo svizzero senza incassare nemmeno un euro, il Borussia Dortmund si possa convincere a rinnovare il contratto di Manuel Akanji per un solo anno, in modo tale da favorire il prestito. Da capire poi la cifra dell’eventuale riscatto, che con ogni probabilità sarà obbligato.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno