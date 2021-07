Inter, da Bellerin a Dumfries passando per Nandez: la situazione

Continua serrato l’ormai noto toto-esterno per l’Inter. La corsa sembra essersi fermata a tre contendenti, quali Bellerin, Nandez e Dumfries. L’esperto di mercato Alfredo Pedullà prova a fare il punto

SITUAZIONE − Lotta serrata per il dopo-Hakimi in casa nerazzurra. I nomi in lizza sono quelli di Bellerin, Nandez e Dumfries. Pedullà, tramite un post su twitter, ha voluto fare un po’ di chiarezza sulla situazione: «Arrivano mille domande, facciamo così 1) Hector Bellerin-Inter: è vero, apertura al prestito, ma oggi non prima scelta. 2) lo diventerebbe se non arrivasse Nahitan Nandez che vuole solo Inter; 3) Denzel Dumfries piace molto ma oggi non ci sono aperture. Uno solo, almeno oggi».