Sanchez guarda all’esordio col Genoa. Lukaku resta all’Inter − Sky

Inter a riposo fino a lunedì. Intanto, Sanchez si sta allenando in maniera personalizzata per recuperare in vista del Genoa. Sempre Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile, ha commentato anche la situazione relativa a Lukaku

LAVORO − Così Paventi su Inzaghi e Sanchez: «Simone inzaghi si riposa in questi giorni, cosi come il resto del gruppo. Si ritroveranno tutti da lunedì. Ha osservato alcuni giocatori che sono rientrati, come Alexis Sanchez che sta lavorando per rimettersi in sesto. Un recupero personalizzato in vista del 21 agosto. Inzaghi ha messo dentro i concetti della sua filosofia di calcio, i giocatori stanno rispondendo bene. Il rodaggio sta finendo e la squadra sta arrivando bene all’esordio».

ESTERNI − Paventi ha risposto anche alla domanda sul mercato: «Se a sinistra ti sei sistemato con Federico Dimarco che ha voglia di essere protagonista, cosi come Ivan Perisic che è il titolare; A destra, oltre a Danilo D’Ambrosio e Matteo Darmian, l’Inter sta lavorando su due giocatori: Nahitan Nandez ed Hector Bellerin. Con il primo si lavora con il Cagliari per ridurre la distanza, mentre sullo spagnolo, l’Arsenal ha aperto al prestito. L’obiettivo è regalare a Inzaghi il sostituto di Achraf Hakimi prima del debutto in campionato».

BIG ROM− Infine, Paventi ha detto la sua su Lukaku: «Romelu Lukaku ha voglia di rimanere per giocarsi lo scudetto davanti al pubblico. Molti club possono essere interessati ma spetta alla società e al giocatore decidere. La volontà di entrambi è di andare avanti insieme, quindi contro il Genoa sarà puntualmente in campo».