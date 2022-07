Inter, 60 milioni di attivo: la strategia del club (senza cedere Skriniar) – TS

L’Inter dovrà chiudere il mercato con un attivo di 60 milioni. Secondo Tuttosport, in caso di mancata cessione di Skriniar, il club nerazzurro ha una strategia per raggiungere l’obiettivo

OBIETTIVO – L’Inter, come noto, dovrà chiudere il mercato con 60 milioni di attivo. Gli ultimi avvenimenti però, con Bremer e Dybala sfumati, hanno cambiato le carte in tavola: Skriniar, l’uomo individuato come “sacrificabile” sul mercato, adesso può restare all’Inter che è costretta a rivedere le sue strategie. Come faranno quindi i nerazzurri a raggiungere l’obiettivo prefissato dalla proprietà? Secondo Tuttosport, l’Inter, in questa sessione, proverà a cedere Sanchez, Pinamonti, Lazaro e qualche altro esubero “minore”. Si capirà poi se, col prosieguo del mercato, arriveranno offerte per de Vrij e Dumfries. Altrimenti, la cessione importante, verrà rimandata alla prossima sessione di mercato: a quel punto tutti i big dell’Inter sarebbero potenzialmente a rischio.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini