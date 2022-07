Sabatini: «Zhang? Cambiato qualcosa dall’inizio con l’Inter. Skriniar, la cifra»

Nonostante Bremer sia andato alla Juventus, Sabatini non crede ancora a Skriniar fuori dal mercato. Il giornalista, durante Microfono Aperto su Radio Sportiva, si esprime anche sulle difficoltà della famiglia Zhang a gestire l’Inter.

PROBLEMI ECONOMICI – Sandro Sabatini non è dell’idea che Milan Skriniar sia incedibile: «Tutti sono utili, importanti e determinanti ma nessuno è indispensabile. Skriniar a settanta milioni sarebbe venduto a una cifra adeguata e con possibilità di trovare il sostituto. Chiaro che Nikola Milenkovic non è Gleison Bremer, però è un ottimo difensore. Riguardo a Zhang va dato atto che all’inizio ha versato tanti soldi nell’Inter, è stato importante all’inizio della sua avventura. Poi è cambiato qualcosa: prima dalla Cina arrivavano tanti milioni, adesso la famiglia Zhang ha bisogno che i milioni tornino in Cina. Sono discorsi più ampi rispetto al semplice calciomercato e alla storia di una società come l’Inter. È un qualcosa di più grande quello che sta succedendo in Cina alla famiglia Zhang, in proporzione agli investimenti che erano concessi dal governo cinese nello sport e che adesso non più».