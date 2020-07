Inter, 3 nomi per il dopo Lautaro Martinez! Brozovic addio? Due big in lista

Condividi questo articolo

L’Inter è in attesa di capire quale sarà il futuro di Lautaro Martinez. Ciro Venerato fa il punto sulle mosse di mercato del club nerazzurro nel corso della “Domenica Sportiva”, in onda su “Rai 2”: tre indiziati per il dopo Lautaro e due big del centrocampo sul taccuino qualora lasciasse Brozovic. Di seguito le sue dichiarazioni

PERNO DEL MERCATO – L’Inter è in attesa di sciogliere ogni dubbio sul futuro di Lautaro Martinez. Ciro Venerato fa il punto sull’argentino ma anche su Marcelo Brozovic: «Inutile girarci intorno, il mercato dell’Inter ruota attorno a Lautaro Martinez: una sua cessione milionaria muterebbe gli scenari. Osimhen, Aubameyang e Belotti sono gli indiziati principali in caso di doloroso addio dell’argentino. E’ invece uscito dai radar Gabriel Jesus. Con il probabile addio a Brozovic, l’Inter può puntare un big del centrocampo: Kanté o Vidal i nomi, mentre Pogba e Zaniolo sono irraggiungibili».

DISCORSI AVVIATI – E sulle trattative già avviate dall’Inter, Venerato rivela: «Il budget attuale permette di programmare le mosse per Tonali ed Emerson Palmieri, con l’Inter che nel frattempo ha raggiunto l’accordo con gli agenti. Per Tonali l’Inter è disposta a sborsare 30 milioni, a fronte dei 50 richiesti da Cellino. Per l’italo-brasiliano c’è una forbice di 10 milioni tra domanda e offerta. Per Sanchez l’Inter chiede di prolungare il prestito, con un nuovo contributo dello United sullo stipendio: Dzeko o Giroud le alternative al cileno. Con il possibile addio a Skriniar e Godin, l’Inter punta un difensore centrale: più Kumbulla di Vertonghen. Con l’arrivo di Hakimi, porte chiuse per Chiesa».