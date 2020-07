Fonseca: “Per me sono due punti persi! Spinazzola sfortunato sul rigore”

Condividi questo articolo

Fonseca ha parlato in conferenza stampa al termine di Roma-Inter, sfida che si è chiusa sul 2-2. L’allenatore giallorosso sottolinea che per la sua squadra sono due punti persi e la sfortuna di Spinazzola in occasione del rigore segnato poi da Lukaku

PUNTI PERSI – Paulo Fonseca parla così in conferenza stampa al termine di Roma-Inter: «Penso che abbiamo fatto una bellissima partita, per me sono due punti persi. Vediamo a fine stagione, ma dopo la partita penso che abbiamo perso due punti. Penso che abbiamo meritato per tutta la partita, l’Inter non ha mai creato situazioni per fare gol. Hanno fatto due gol da palla ferma e in una situazione in cui Spinazzola è stato sfortunato. Penso che abbiamo fatto una partita con personalità e coraggio, ma il calcio è così. Oggi penso che abbiamo fatto una partita per conquistare i 3 punti. Fare due gol all’Inter non è facile, avere tante occasioni non è facile. Non sono soddisfatto del risultato ma della prestazione dei ragazzi sì».