Insigne, non solo Inter: altri due club interessati. Ancora no contatti – Sky

Lorenzo Insigne continua a essere un’idea di mercato per l’Inter, considerato anche che il capitano del Napoli sta per entrare nell’ultimo anno di contratto. Secondo Luca Marchetti di “Sky Sport”, sul giocatore ci sarebbe l’Interesse di altri due club.

CORSA A TRE – Si scalda il nome di Lorenzo Insigne sul mercato. Il giocatore del Napoli sta per entrare nell’ultimo anno di contratto e, proprio per questo, potrebbe lasciare la squadra. Secondo Luca Marchetti di “Sky Sport”, oltre all’Inter anche altri club sono interessati: «Sul giocatore c’è un interessamento da parte dell’Everton e da parte dello Zenit San Pietroburgo, ma bisogna anche capire cosa possa fare l’Inter. Da un punto di vista di livello tecnico e di impatto nei confronti della piazza sarebbe sicuramente utile, considerato che arriva anche in qualità di vincitore dell’Europeo con l’Italia. L’Inter ha fatto capire di esserci, anche se per ora non sono stati allacciati contatti ufficiali con il giocatore e con il Napoli. L’irruzione dei nerazzurri potrebbe mettere in discussione le scelte immediate del giocatore».