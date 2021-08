Dumfries verso l’Inter, i numeri del giocatore: gol e assist garantiti

Denzel Dumfries del PSV sembra ormai essere il prossimo padrone della fascia destra dell’Inter (vedi articolo), dopo la partenza di Achraf Hakimi in direzione Paris Saint-Germain. Andiamo ad analizzare i suoi numeri nelle ultime stagioni, dove ha sempre garantito gol e assist.

PRIMA STAGIONE – Denzel Dumfries sarà con ogni probabilità il nuovo colpo dell’Inter, dopo l’accordo con il PSV. Nel club olandese il giocatore è arrivato nella stagione 2018/2019 (dall’Heerenveen), presentandosi con un bottino di quattro gol e sette assist in trentaquattro partite giocate. Per un totale di 2.985 minuti disputati (una media di 87,7 minuti a presenza). Numeri che fanno capire come già dal suo arrivo, l’esterno fosse una pedina fondamentale per la squadra di Eindhoven. Nella stessa stagione, inoltre, Denzel Dumfries ha incrociato proprio l’Inter nel doppio confronto in Champions League terminato 1-2 per i nerazzurri in trasferta e 1-1 a San Siro.

CRESCITA – La stagione successiva, la 2019-2020, Denzel Dumfries continua nel suo percorso di crescita. Calano le partite giocate (venticinque), ma aumentano i gol segnati (sette) a discapito tuttavia degli assist (tre). Dieci in totale i gol a cui ha contribuito, uno in meno rispetto alla stagione precedente, ma distribuiti in meno minuti giocati: 2.242 (89,6′ a presenza). La crescita di Dumfries prosegue poi nell’ultima stagione, la 2020-2021. Non tanto in Eredivisie, dove mantiene stabile il suo livello con due gol e sei assist in trenta partite (sono 2.468 i minuti giocati, 82,2 a presenza), ma soprattutto a EURO 2020. Quella europea è proprio la vetrina che attira sull’olandese gli occhi dei club europei, tra cui l’Inter. Nella competizione, il giocatore in maglia oranje mette a segno due gol (quello decisivo contro l’Ucraina e quello della tranquillità contro l’Austria). Il tutto in 315 minuti, distribuiti in quattro partite giocate (78,7 a presenza). Un giocatore, insomma, in grado di dare sempre il suo apporto in termini numerici (vedi articolo).