Lukaku: «Tifo Chelsea fin da bambino. Club rispecchia mie ambizioni»

Romelu Lukaku è stato da poco annunciato ufficialmente come nuovo attaccante del Chelsea (vedi articolo). Attraverso i canali ufficiali della società, l’ex Inter ha parlato del suo “nuovo” club.

SEMPRE TIFOSO – Queste le prime parole di Romelu Lukaku da nuovo giocatore del Chelsea: «Sono felice e fortunato di essere tornato in questo club magnifico. È stato un lungo viaggio per me. Sono arrivato da ragazzo che doveva imparare ancora tanto, torno con molta esperienza e molto più maturo. Il rapporto con la squadra per me è importantissimo, come sapete. Da bambino tifavo Chelsea e ora che sono tornato è fantastico sapere che potrò aiutare il club a vincere altri titoli. Lo stato del club rispecchia le mie ambizioni dopo aver vinto la Serie A. Credo che quest’opportunità arrivi al momento giusto e spero che festeggeremo tanto insieme. Non vedo l’ora di iniziare».