Il Manchester United mette in vendita Sanchez, problema ingaggio?

Alexis Sanchez, attualmente sotto contratto con l’Inter ma ancora di proprietà del Manchester United, sarà messo in vendita per fare cassa. La sua cessione però si annuncia non facile tra costo del cartellino e ingaggio elevato

Secondo il quotidiano sportivo spagnolo “AS” Alexis Sanchez rientra nella lista dei giocatori che il Manchester United vorrà cedere a fine stagione per fare cassa, alleggerire il monte ingaggi, e avviare la rifondazione del club. L’attaccante cileno, che l’Inter vorrebbe trattenere, rappresenta uno dei casi più spinosi in quanto il prezzo del suo cartellino si è svalutato e il suo ingaggio è particolarmente elevato. I Red Devils sarebbero disposti anche a venderlo sotto costo per alleggerire il loro monte stipendi.