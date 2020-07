Padovan: “Scudetto? La Juventus si guardi ancora da Inter e Atalanta”

Giancarlo Padovan, ospite in studio per “Sky Sport 24”, ha parlato del campionato di Serie A in cui la Juventus a suo dire non deve ancora pensare di avere lo scudetto in tasca ma dovrà fare attenzione a Inter e Atalanta

SCUDETTO SCONTATO? NON ANCORA – Padovan ancora non crede che sia scontato lo scudetto della Juventus: «Mi pare si dia per scontato, cosa che Sarri non vuole. Avendo un’età veneranda ne ho viste tante, ho visto il 5 maggio e ho visto la Juventus di Ancelotti perdere con 9 punti di vantaggio a 8 dalla fine. Questo è un campionato particolare dove si gioca ogni 3 giorni, non abbiamo metri di paragone. Se sarà scudetto sarà lo scudetto dell’adattamento, la Juventus dovrà guardarsi da Atalanta e Inter».