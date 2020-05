Icardi in stallo: Inter e PSG perÃ² si parleranno nei prossimi giorni – SM

Icardi in stallo: Inter e PSG però si parleranno nei prossimi giorni – SM

Mauro Icardi è al momento in stallo. La distanza tra Inter e PSG resta immutata, tra pochi giorni scade il termine per il riscatto, ma le due società continueranno comunque a trattare

Mancano pochi giorni alla scadenza dei termini concordati tra Inter e PSG per permettere ai parigini di versare i 70 milioni per il riscatto di Mauro Icardi, ma al momento la situazione in una fase di stallo. Secondo “Sport Mediaset” la distanza tra l’Inter e il PSG resta immutata, l’offerta dei parigini resta di 50 milioni con l’Inter che ne chiede ancora 60. Non ci sono stati contatti negli ultimi giorni in quanto Leonardo è dovuto volare in Brasile per problemi di salute della madre, ma non filtra preoccupazione. Ci sarà comunque un ultimo tentativo per sbloccare la situazione prima del 31 maggio ma anche se si dovesse andare oltre le due società continueranno a trattare, forti del fatto che Mauro Icardi ha dato il suo assenso alla permanenza a Parigi.