Serie A, riunioni in corso: tutto pronto per...

Serie A, riunioni in corso: tutto pronto per domani – Sky

Condividi questo articolo

Serie A verso la ripartenza, oggi sono in corso alcune importanti riunioni, ma il vero giorno X sarà domani con l’incontro tra il ministro Spadafora e i vertici del calcio. Il punto di Francesco Cosatti per Sky Sport

INCONTRI DECISIVI – Oggi altri incontri in corso, ma quello fondamentale sarà domani con il ministro dello sport Spadafora: «Le giornate di oggi e domani sono importantissime. In questi minuti sta iniziando un incontro tra AIC e calciatori, poi un’altra riunione in programma oggi è interna alla FIGC e si parlerà dei contratti in scadenza. Ieri sono arrivate notizie dal consiglio di Lega che ha iniziato a fissare delle date, ma l’ufficialità arriverà domani dall’incontro col ministro Spadafora. Se la serie A ripartirà lo farà con il recupero delle 4 partite della venticinquesima giornata per poi andare avanti. La Serie A potrebbe continuare per tutto il mese di luglio e potrebbe concludersi entro il 26 luglio, poi la coda della stagione con la Coppa Italia che finirebbe il 2 agosto».