Icardi al PSG, confermata una clausola in caso di cessione in Italia – SM

Mauro Icardi sempre più vicino al Paris Saint-Germain. Sono ore calde per il suo trasferimento ufficiale, e secondo quanto riportato da “Sportmediaset” spuntano sempre nuovi dettagli riguardo l’accordo tra Inter e il club parigino.

ICARDI, CI SIAMO – Inter e Paris Saint-Germain avrebbero finalmente trovato un accordo per il riscatto di Mauro Icardi, inizialmente fissato a 70 milioni. Come già noto, negli ultimi giorni l’accordo è stato leggermente modificato, ma permetterà comunque all’Inter di incassare 50 milioni più 8 milioni di bonus facilmente raggiungibili, e un ulteriore maxi-indennizzo in caso in cui il PSG dovesse vincere la UEFA Champions League. Ma non solo: secondo quanto riportato da Sportmediaset, confermata anche una clausola da 15 milioni se Mauro Icardi dovesse essere rivenduto in Italia. Una mossa intelligente da parte dell’Inter per cercare di guadagnare quanto più possibile dalla cessione del centravanti argentino.

Fonte: Sportmediaset.