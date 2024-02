Hermoso, da avversario a colpo dell’Inter? Duello di mercato in Serie A! – SM

Un nuovo colpo a parametro zero potrebbe essere alle porte in casa Inter. Per Mario Hermoso, avversario europeo contro l’Atletico Madrid, c’è la nemica numero uno in Serie A.

A ZERO – Spunta una nuova pista per un ulteriore possibile colpo a parametro zero in casa Inter. Si tratta di Mario Hermoso, difensore spagnolo classe 1995 in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid. Proprio il club che i nerazzurri dovranno fronteggiare negli ottavi di finale di Champions League in due atti. Hermoso, dunque, da avversario europeo dell’Inter potrebbe diventare una nuova pedina nelle mani di Simone Inzaghi. Sulle tracce del difensore spagnolo, però, non ci sarebbe solo la dirigenza nerazzurra. Anche la Juventus è interessata e, anzi, sembrerebbe anche in vantaggio. Il duello in campionato, fra le prime in testa alla classifica, si spinge fino alle trattative di mercato.

Fonte: SportMediaset.it