Hateboer, per l’Inter resta solo un’idea. Un altro nome in pole – Sky

Non solo festeggiamenti post EURO 2020: anche oggi, infatti, il calciomercato non si ferma. Anche in casa Inter. Alessandro Sugoni, esperto di calciomercato di “Sky Sport”, ha fatto il punto sugli obiettivi nerazzurri per la fascia destra. Tra Hans Hateboer ed Héctor Bellerin.

FASCIA DA COPRIRE – Dopo l’addio di Achraf Hakimi direzione PSG, in casa Inter si continua a lavorare per trovare un sostituto sulla fascia destra. Secondo Alessandro Sugoni di “Sky Sport”, sono due i nomi principali su cui i nerazzurri stanno lavorando: «Hateboer è un’idea dell’Inter, ma al momento resta solo un’idea. Per la fascia destra resta sempre Bellerin il nome principale, qualora però l’Arsenal aprisse al prestito con diritto di riscatto».