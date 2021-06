Hakimi sblocca il mercato Inter. Nainggolan? Ci vuole tempo − Sky

Hakimi è ormai un promesso sposo del Psg che sta per chiudere la trattativa con l’Inter per circa 70 milioni di euro. La cessione del marocchino sblocca il mercato nerazzurro ma anche quello della Serie A. Su Nainggolan, come riporta Manuele Baiocchini su “Sky Sport 24”, l’operazione al Cagliari richiede tempo

SBLOCCA TUTTO − La cessione di Achraf Hakimi è ormai arrivata in dirittura d’arrivo. All’Inter dovrebbero andare circa 70 milioni di euro. L’operazione del marocchino al Psg sblocca non solo il mercato nerazzurro ma in generale quello dell’intera Serie A. L’Inter, infatti, avendo denaro a disposizione potrebbe bussare alla porta di diverse squadre per cercare di rinforzare la propria rosa. Sono diversi i profili sondati, come quelli di Davide Zappacosta o Manuel Lazzari che piace tanto a Simone Inzaghi. I nerazzurri vorrebbero cominciare il ritiro con un esterno destro titolare da affiancare a Matteo Darmian.

CI VUOLE TEMPO − Diverso il discorso relativo a Radja Nainggolan. L’Inter non vuole concedere una buonuscita al belga, il cui alto stipendio non può essere pagato dal Cagliari. Al momento, l’affare è bloccato ma in futuro potrebbe trovare uno sblocco.