Hakimi-PSG, Inter attende. L’offerta Chelsea e l’aspetto determinante

Luca Marchetti ha fatto il punto della situazione sul futuro di Achraf Hakimi, esterno dell’Inter nel mirino di PSG e Chelsea.

PSG – Secondo quanto riportato da Luca Marchetti negli studi di “Sky Sport 24”, il PSG è la destinazione più probabile, quasi sicura per Achraf Hakimi. Quest’ultimo vorrebbe il club parigino, ha già un accordo con la società francese ma l’Inter starebbe ancora aspettando che i transalpini si avvicinino ancora di più a 80 milioni di euro.

CHELSEA – Infatti sarebbe ancora in corso una competizione con il Chelsea. I Blues non sarebbero nella testa dell’esterno marocchino ma in quella dei nerazzurri. I londinesi avrebbero fatto un’offerta molto importante e in questo momento più funzionale all’Inter. Difatti quest’ultima non includerebbe solo cash, ma anche un giocatore (Marcos Alonso).

ESITO – Il giocatore non può non determinare l’esito della trattativa, ma il PSG deve accontentare la società meneghina. Quindi questi giorni “caldi” servono per far arrivare a un accordo definitivo Inter e PSG. Ballano 4-5 milioni su una cifra di 65/70.

Fonte: Sky Sport 24 – Luca Marchetti