Inter, scambi col Barcellona? Nerazzurri su 2, blaugrana puntano 4 big

Nuova indiscrezione proveniente dalla Spagna su possibili affari tra Inter e Barcellona, magari attraverso possibili scambi tra i due club.

SCAMBI – Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Inter e Barcellona starebbero parlando per possibili scambi. Il sito del quotidiano spagnolo parla del club nerazzurro interessare a Jordi Alba, come già riferito nei giorni scorsi (vedi articolo), e a Emerson Royal, giocatore che la società blaugrana non avrebbe intenzione di mettere sul mercato.

BIG – Dal canto suo, i catalani sarebbero interessati a 4 big degli italiani, vale a dire Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez, Marcelo Brozovic e Milan Skriniar. Tutto da vedere se i meneghini vorranno perdere un altro top, dopo la cessione sempre più probabile di Achraf Hakimi.

Fonte: MundoDeportivo.com – Roger Torelló