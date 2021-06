Hakimi e Lautaro Martinez, agente in Italia. Incontro in giornata – Rai

Hakimi e Lautaro Martinez sono due nomi di cui si parla molto in questo periodo in ottica Inter. Secondo quanto riporta Paolo Paganini, nel corso di “Notti Europee” su Rai 1, il loro agente (che è lo stesso) è in Italia.

TRATTATIVE IN CORSO? – Nella giornata appena conclusa Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi e Lautaro Martinez, ha parlato della situazione di entrambi (vedi articolo). Il marocchino è quello che ha più possibilità di lasciare l’Inter, ma rispetto ad alcune voci circolate in serata non è “certo” che ciò avvenga. Secondo Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, Camano si trova in Italia. Nelle prossime ore sono previsti incontri, per capire come evolverà la situazione di Hakimi e Lautaro Martinez (per il quale c’è da trattare anche il rinnovo).