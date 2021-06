Matthaus: «Bergomi grande persona. All’Inter eravamo tutti amici»

Lothar Matthaus è ancora molto legato all’Inter e ai suoi ex compagni. In primis a Bergomi, compagno nerazzurro quando giocavano assieme. Ecco il suo ricordo dello “scudetto dei record”, collegato con Sky Sport 24.

IMPORTANZA DEL GRUPPO – Lothar Matthaus non ha mai dimenticato l’Inter, e il sentimento è reciproco. In collegamento con Sky Sport, l’ex campione tedesco coglie l’occasione per salutare l’ex compagno Beppe Bergomi. E trova una somiglianza tra questa Nazionale e la squadra nerazzurra con cui vinse lo scudetto nella stagione 1988/89. Ecco le sue parole: «Bergomi? Era un grande capitano e una grande persona: mi ha aiutato tanto quando sono arrivato all’Inter. Come andrà la Germania a questi Europei? Il gruppo è fondamentale, come quando io giocavo all’Inter. Eravamo tutti amici, abbiamo scherzato insieme, abbiamo bevuto insieme: questo è lo spirito di squadra».