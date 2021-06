Joao Mario-Sporting, ancora lontani. Young verso no all’Inter – Sky

Joao Mario allo Sporting CP resta complicato. Ecco come Gianluca Di Marzio, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha aggiornato su questa opzione (vedi articolo). Young, come segnalato in serata, verso il no all’offerta di rinnovo dell’Inter (vedi articolo).



NOTIZIE VARIE – Così Gianluca Di Marzio: «L’Inter ha fatto un’offerta di rinnovo ad Ashley Young e Andrea Ranocchia. Ranocchia deve ancora dare una risposta, Young sembra intenzionato verso il no. Ha ricevuto offerte da Burnley, Watford e ora anche Aston Villa. Si sta cercando di sistemare la questione Joao Mario con lo Sporting CP: ancora lontani. Il Cagliari sta lavorando per chiudere Radja Nainggolan nelle prossime ore».