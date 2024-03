Gudmundsson, l’Inter lo segue o no? La risposta – SM

Albert Gudmundsson è al centro delle voci di mercato in questa ultima sosta prima dell’ultima parte di stagione. Da Sport Mediaset ci sono aggiornamenti relativi all’Inter e alla situazione dell’islandese.

INTERESSE – Albert Gudmundsson ha attirato l’interesse di diversi club europei, ma non solo. In Italia i fari sono accesi sull’islandese, in particolare quelli delle società più importanti. Tra queste non c’è l’Inter, che secondo Sport Mediaset non segue l’attaccante. Milan e Juventus invece hanno chiesto informazioni, dopo che il Genoa a gennaio ha rifiutato 23 milioni di euro dalla Fiorentina. Gudmundsson è protagonista in questa sosta: tripletta con l’Islanda giovedì contro Israele.