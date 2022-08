Gosens via dall’Inter? Dal Bayer Leverkusen no offerta: la situazione − Sky

Gosens rimane in bilico in casa Inter. Nelle ultime ore si è mosso fortemente il Bayer Leverkusen, il quale è arrivato ieri sera a Milano con alcuni emissari

MANCA FORMALIZZAZIONE − Alessandro Sugoni fa il punto sulla situazione Gosens: «Robin Gosens? Intanto il Bayer Leverkusen non ha presentato alcuna offerta formale, scritta all’Inter. Nonostante l’interessamento e l’arrivo in Italia degli emissari tedeschi. Se non viene presentata un’offerta ufficiale non si può affrontare una trattativa. Al contempo l’Inter non può lasciare andare il tedesco se prima non trova un’alternativa valida. Situazione da monitorare. Importante il pomeriggio e la serata di oggi per capire meglio la situazione». L’esperto di mercato ha parlato dall’hotel Gallia in collegamento per Sky Sport.