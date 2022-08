Moratti: «L’Inter può vincere il Derby, poi dipende dalle scelte! Lukaku…»

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato del Derby di Milano in programma sabato. Qualche considerazione anche sul ritorno e le prime difficoltà di Lukaku

FIDUCIA − Moratti intervenuto su Tutti Convocati si è espresso sui nerazzurri anche in vista del Derby col Milan: «Ogni settimana si attacca una squadra, c’è un giudizio opposto. Questa settimana è andata bene. Aspettiamo il Derby in modo positivo, il Milan comunque è forte. L’Inter può fare benissimo ma dipende dalla formazione che metterà in campo Inzaghi. Ma l’Inter ha l’organico per vincere. Mourinho? Divertente tra le altre cose. Dybala? Difficile che l’Inter potesse prenderlo con tutti gli attaccanti che aveva, anche se poteva essere utile. Ma facendo attenzione anche al bilancio mi sembrava impossibile. Su Lukaku non sono preoccupato, è solo in ritardo di preparazione. Si trova bene in Italia, le difese sono più adatte al suo gioco. Proprietà straniere? La realtà è questa, sono ormai la maggioranza in Italia».