Mauro: «Lukaku in spazi stretti va in difficoltà ma problema Inter è un altro»

Massimo Mauro, in collegamento su Tutti Convocati, ha parlato di Lukaku e del suo al momento complicato ritorno in Italia e all’Inter. Per l’ex giocatore, la squadra di Inzaghi però ha problemi evidenti in difesa

PROBLEMI − Massimo Mauro si concentra sulle difficoltà di Lukaku all’Inter: «Romelu Lukaku è un giocatore che se ha campo è devastante ma deve ritrovare la sua forma fisica ideale perché era immarcabile quando partiva palla al piede. Se gli spazi sono stretti va in difficoltà. L’Inter però è una corazzata, ha preso una bambola contro la Lazio forse perché la difesa non garantisce la solidità di un tempo. A centrocampo non hanno problemi. Dietro forse i discorsi con Skriniar o il giocare con Dimarco forse ti da qualcosa in avanti ma ti toglie qualcosa in difesa».