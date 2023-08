Gosens non parte e blocca un acquisto per l’Inter: l’indiscrezione

Gosens non andrà al Wolfsburg e, salvo stravolgimenti, resterà all’Inter anche per la prossima stagione. Saltando la sua cessione, sarebbe saltato anche un acquisto per i nerazzurri. C’è l’indiscrezione.

BLOCCO − Robin Gosens non andrà al Wolfsburg, che ha virato perciò su Maehle. Secondo Calciomercato.it, tra l’Inter e il club tedesco era stato trovato anche un accordo per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Il giocatore, però, non ha aperto al trasferimento e così è saltato tutto. Ma non sarebbe finita qui. Perché con il mancato addio dell’esterno, Marotta e Ausilio non hanno potuto affondare per Nuno Tavares fuori dai piani dell’Arsenal. Per lui sarebbe bastata una cifra da circa 15 milioni di euro ma, senza l’uscita di Gosens, l’Inter non è andata avanti.

Fonte: Calciomercato.it – Leonardo Zullo e Eleonora Trotta