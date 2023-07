Gosens, cessione dall’Inter solamente con una formula – SI

Il mercato dell’Inter non è fatto solamente di acquisti, si lavora in più per le cessioni. Uno dei nomi sul mercato è Robin Gosens, da Sportitalia viene delineata la situazione.

CESSIONE – Dalla Germania ci sono due piste concrete per Robin Gosens. La prima è l’Union Berlino, la seconda aggiuntasi in successione il Wolfsburg. Il giocatore è convinto della partenza, mentre l’Inter ancora no. La dirigenza vorrebbe almeno 15 milioni senza un diritto di riscatto, ma solo con un obbligo. Nessuno spiraglio ai prestiti con la possibilità che il giocatore torni.