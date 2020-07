Gosens: “Associato ai top club, mi sembra folle! Atalanta? Sono felice qui”

Gosens è accostato ai migliori club d’Europa dopo la grande stagione con la maglia dell’Atalanta. L’esterno piace anche all’Inter, ma occhio al possibile trasferimento in Germania. Di seguito le dichiarazioni del laterale ai microfoni di Sport1

STAGIONE DA TOP – Robin Gosens fa il punto della situazione sul suo futuro: «Accostamento ai top club? Non cado dal nulla, ovviamente ho anche letto alcune cose su di me. Quando sei associato ad alcuni dei migliori club internazionali, per il momento mi sembra folle. E crea ancora un po’ di incredulità che io abbia la qualità per poter giocare con tali club. Innanzitutto, se dovessi cambiare, è importante per me trovare un progetto sportivo adatto a me – dice Gosens -. Ho sempre detto che lo Schalke è il mio club del cuore. Se potessi in qualche modo essere coinvolto nella costruzione dello Schalke, sarebbe comunque bello poter giocare lì. Ma al momento sembra che sarebbe finanziariamente difficile per lo Schalke gestire un trasferimento del genere e non so se avrebbe senso in termini di sport. Devo essere totalmente onesto. Sono sulla buona strada e sto facendo alcune cose giuste in questa stagione, ma è molto difficile dire dove sarà il mio futuro. Atalanta? Sono felice qui. Ma ho Non ho mai nascosto il fatto che vorrei andare in Germania. Non so quando potrebbe essere il caso».