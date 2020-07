Zapata sfida: “Atalanta, che risultati! Sono carico, voglio fare bene”

Zapata ha parlato ai microfoni di DAZN alle porte di Juventus-Atalanta. La punta carica i suoi per la corsa ai primi posti in classifica che vedono i bergamaschi in lotta con l’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni poco prima del match

VERSO IL BIG MATCH – Duvan Zapata esalta la stagione dei suoi in vista della Juventus: «Ho avuto dei periodi brutti quand’ero infortunio. Poi ero tornato e stavo trovando la condizione migliore, ma poi c’è stato lo stop legato al Coronavirus. E’ stato un peccato. Adesso voglio continuare a fare bene; sto approfittando del fatto che sto giocando un po’ di più, ma penso a quand’ero fuori. Ora mi fa piacere per i risultati che stiamo facendo con l’Atalanta. Sono carico!».