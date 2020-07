Lukaku fuori? Scocca l’ora di Lautaro Martinez. Inter, 0 scuse e mercato

Lukaku è uscito dopo aver accusato un fastidio muscolare contro il Verona e potrebbe essere tenuto a riposo contro il Torino. L’Inter a questo punto deve sorreggersi su Lautaro Martinez nella prossima partita di campionato. Di seguito le ragioni tattiche e le prospettive

ATTACCO DA RIFARE – La partita contro il Torino non si presenta semplice per l’Inter a causa di infortuni, acciacchi e un periodo non brillante. I nerazzurri potrebbero fare a meno di Lukaku (qui i dettagli) e in questo caso verrebbero schierati Lautaro Martinez e Sanchez. E’ evidente l’importanza della punta belga per il gioco di Conte, sia in fase realizzativa sia come boa per impostare la manovra offensiva. In realtà, nella prima parte di stagione, Lautaro ha già dato prova di poter sostituire l’ex Manchester United. Si pensi alla trasferta di Barcellona, in cui è stato bravo sia nell’attacco alla porta che nel far salire la squadra. Certo il Lautaro Martinez visto nelle ultime settimane è la brutta copia di se stesso, ma è ora di tornare a brillare e pensare totalmente al campo. L’argentino ha bisogno di una partita da protagonista per presente e futuro.