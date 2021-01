Gomez, l’Atalanta non fa sconti. Difficile rivederlo in Serie A: il punto – Sky

Continua il gelo tra Alejandro Gomez e l’Atalanta. L’argentino vive da separato in casa a Bergamo e potrebbe lasciare in questa sessione di mercato la squadra di Gasperini. Le ultime da “Sky Sport”

CASO – In casa Atalanta continua a tenere banco il caso Gomez. Il calciatore argentino vive da separato in casa e si allena a parte. L’avventura con il club bergamasco sembra essere terminata. E Secondo quanto riferito da “Sky Sport” l’Atalanta al momento, non è intenzionata a scendere a patti: chi vuole portare via l’argentino da Bergamo dovrà versare, nelle casse della società di Percass, dagli 8 ai 12 milioni di euro per il cartellino dell’argentino. Con queste premesse è difficile pensare di vedere Gomez ancora in Serie A, più credibile una pista che porta all’estero, vista la volontà della proprietà dell’Atalanta di non rinforzare una diretta concorrente.