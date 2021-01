Gomez, futuro complicato e incerto: l’Atalanta ha due punti fermi

Il futuro del Papu Gomez, giocatore nel mirino dell’Inter, è ancora tutto da scrivere, con l’Atalanta che ha però sue idee chiare

SITUAZIONE – Queste le parole di Niccolò Ceccarini sul futuro del Papu Gomez all’interno del suo consueto editoriale su “TuttoMercatoWeb.com”. “Infine la questione Gomez. L’Atalanta chiede sempre 10 milioni ma soprattutto non intende rafforzare le rivali in lotta per la Champions. L’estero non è un’opzione che il Papu intende prendere in considerazione. Insomma il futuro resta molto complicato e incerto“.

