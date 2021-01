VIDEO – Moriero risolve la sfida tra Inter e Cagliari con una rete sopraffina

Condividi questo articolo

Francesco Moriero

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 16 gennaio 2000. Moriero risolve la sfida col Cagliari con un gol di pregevole fattura.

ULTIMA VOLTA – Inter-Cagliari del 16 gennaio 2000 si apre con due reti per parte, nei primi venti minuti. Il vantaggio è nerazzurro, con Dario Simic che impatta di testa il cross di Clarence Seedorf già al minuto tre. Il difensore croato aveva già segnato ai rossoblù nel 5-1 di dodici mesi prima. Al 17′ arriva però il pareggio dei sardi: Luis Oliveira batte a colpo sicuro, tutto solo nell’area dell’Inter. La gara è a tinte esclusivamente nerazzurre, ma gli uomini di Marcello Lippi non riescono a capitalizzare. Serve quindi l’ingresso di Francesco Moriero, che all’82’ trova il gol del 2-1 finale. Su una respinta della retroguardia sarda, il numero 7 colpisce benissimo al volo dal limite dell’area. Per lui, peraltro un ex, resta l’ultima rete con la maglia dell’Inter: qualche mese dopo andrà al Napoli. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” il resoconto della sfida: