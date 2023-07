Giuntoli: «Lukaku-Juventus? In questo momento non c’è»

Quest’oggi si è svolta la conferenza stampa di Cristiano Giuntoli trasmessa da Sky Sport, la prima, da dirigente della Juventus. L’ex Napoli ha chiarito sul caso Romelu Lukaku.

MERCATO IN ENTRATA – Giuntoli chiarisce le cose: «Non ci sarà un mercato alla Giuntoli, ma un mercato da Juventus. La squadra sarà composta da un mix di giovani talento. Stiamo sondando il mercato, stiamo raccogliendo informazioni e i giornali ci ricamano. Stiamo puntando fortissimo su Vlahovic, Kean, Milik e Chiesa. Noi siamo convinti di avere squadra competitiva con attacco forte. Tutto è appena cominciato, non mi sento di dire nulla. Il mercato in entrata della Juventus è finito, dobbiamo razionalizzare la rosa e vendere. Lukaku? sinceramente prendiamo informazioni su tutto, non pensiamo a conseguenze per i tifosi di una cosa che non c’è in questo momento».