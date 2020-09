Giroud, non solo Inter: anche Lione e un club in Serie A lo vogliono?

Olivier Giroud Chelsea

Giroud potrebbe tornare di moda in questa sessione di mercato. L’attaccante attualmente al Chelsea, secondo quanto riportato dal sito francese le10sport.com, sarebbe stato contattato dal Lione. Anche un club in Serie A sarebbe interessato al centravanti francese.

NON SOLO INTER – Giroud, uno degli obiettivi principali dell’Inter per il mercato di gennaio, potrebbe tornare di moda anche in questa sessione di mercato. Il Chelsea, dopo aver esercitato la possibilità di rinnovare il suo contratto almeno per un’altra stagione, potrebbe rimettere il calciatore sul mercato. Secondo fonti francese, l’esperto attaccante sarebbe stato contattato da Rudi Garcia per portarlo al Lione (lo aveva già contattato ai tempi del Marsiglia). Sempre secondo “le10sport”, anche la Roma sarebbe interessata all’attaccante, ma ancora nessun contatto con il Chelsea.

