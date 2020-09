Kolarov subito in campo ad Appiano Gentile! Domani tornano i nazionali

Aleksandar Kolarov dopo aver firmato ufficialmente il suo contratto con l’Inter (vedi articolo), secondo quanto riportato da “Sky Sport” è andato subito ad Appiano Gentile per svolgere l’allenamento pomeridiano agli occhi del suo nuovo allenatore Antonio Conte.

SUBITO IN CAMPO – Aleksandar Kolarov, nuovo giocatore dell’Inter, dopo aver firmato il suo nuovo contratto che lo legherà al club nerazzurro almeno per una stagione, si è recato subito ad Appiano Gentile dove si è presentato ai suoi nuovi compagni. Oggi dunque primo allenamento per lui in maglia nerazzurra sotto gli occhi di mister Antonio Conte che ha lasciato il Centro Sportivo poco più di mezz’ora fa al termine dell’allenamento.

DOMANI I NAZIONALI – Domani previsto il ritorno anche dei quattordici giocatori dell’Inter impegnati con le rispettive nazionali (sedici con Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni). Svolgeranno un lavoro leggero rispetto il resto dei compagni però Antonio Conte avrà comunque tutta la squadra al completo.