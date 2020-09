Locatelli piace a Conte ma per il Sassuolo è incedibile: due ostacoli – SM

Manuel Locatelli of Sassuolo italian soccer Serie A season 2019/2020 – Photo credit Vincenzo Izzo – Dreamstime.com

Locatelli a ventidue anni ha fatto il suo esordio assoluto con la maglia della Nazionale contro l’Olanda, mettendo in mostra l’ennesima prestazione maiuscola. Il calciatore, come vi avevamo già anticipato (vedi articolo), piace anche all’Inter ma non solo: ecco due ostacoli secondo quanto riportato da “Sportmediaset”.

INTER ALLA FINESTRA – Locatelli ha mostrato tutte le sue qualità anche con la maglia dell’Italia, dando continuità alle prestazioni superlative viste la passata stagione al Sassuolo, sotto la guida di Roberto De Zerbi. L’ex centrocampista cresciuto nelle giovanili del Milan ha così attirato l’interesse di diversi club, tra questi, secondo quanto riportato da Sportmediaset, in particolare la Juventus, ma anche l’Inter segue la vicenda. Il ventiduenne piace tanto ad Antonio Conte e a Beppe Marotta, che la settimana scorsa nel colloquio avvenuto a Rimini con Carnevali, aveva parlato anche di lui. Per il Sassuolo però il calciatore è incedibile, e fissa il prezzo sulla base di 40 milioni. Gli ostacoli da superare per l’Inter in questo momento sarebbero due: il pressing della Juventus e la richiesta – in questo momento fuori portata – del Sassuolo.

Fonte: Sportmediaset.