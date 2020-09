Svezia-Italia Under-21, le formazioni ufficiali: riposa Esposito

Sebastiano Esposito Italia Under-21

Svezia-Italia Under-21 andrà in scena alle 18:30 a Kalmar, in Svezia, per la sesta gara di qualificazioni agli Europei del prossimo anno in Ungheria e Slovenia. Il Commissario Tecnico Paolo Nicolato ha scelto di far riposare Sebastiano Esposito, giovane attaccante dell’Inter.

LA FORMAZIONE – Svezia-Italia Under-21, non ci sarà il giovane Sebastiano Esposito a guidare l’attacco degli azzurrini. Al suo posto però Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà del Genoa cresciuto nelle giovanili dell’Inter, che ha ancora una priorità sul ragazzo. Il CT Paolo Nicolato, reduce da un successo per 2-1 in amichevole contro la Slovenia dei pari età, oggi dovrà vedersela contro la Svezia per un match importante in ottica qualificazioni agli Europei.

Di seguito le formazioni ufficiali dell’Italia Under-21 (4-3-3): Carnesecchi; Adjapong, Gabbia, Del Prato, Pellegrini; Maleh, Carraro, Zanellato; Sottil, Pinamonti, Cutrone.