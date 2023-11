Giay, l’Inter apre ai primi colloqui. La concorrenza svanita

Agustin Giay è il nome che cerca l’Inter per gennaio. Il terzino di 19 anni viene dal San Lorenzo in Argentina, l’interesse viene confermato da TNT Sports.

INTERESSE – Agustin Giay è già una delle stelle del San Lorenzo in Argentina all’età di 19 anni. L’Inter lo segue e ha iniziato i primi colloqui per portarlo a Milano subito a gennaio. Juan Cuadrado non si è dimostrato estremamente affidabile, il giovane sarebbe pronto a sostituirlo. Qualche mese fa lo ha trattato anche una squadra del Gruppo D, lo stesso dei nerazzurri, di Champions League, ossia il Benfica. Tutto però è svanito per diversi motivi. La clausola rescissoria del calciatore è di 14 milioni di euro, ma non è escluso che si possa portare in Italia a 8.

fonte: tntsports.com.ar