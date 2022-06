Gagliardini cerca spazio, ma l’Inter non lo cede: l’idea di Inzaghi – TS

Roberto Gagliardini vorrebbe giocare di più ma, secondo Tuttosport, l’Inter lo ritiene incedibile. Inzaghi ha un’idea ben precisa

SPAZIO – Roberto Gagliardini, secondo Tuttosport, sta vivendo una sorta di paradosso. Il calciatore vorrebbe trovare più spazio ed ha offerte da altre squadre ma l’Inter, almeno per il momento, non ha intenzione di privarsene. Intenzione ribadita, qualche settimana fa, anche al suo agente Beppe Riso. Secondo il quotidiano è un’espressa volontà di Inzaghi che lo ritiene un elemento affidabile e, soprattutto, sarebbe l’unico centrocampista in rosa dotato di fisicità: caratteristica cara al tecnico sin dai tempi della Lazio.

Fonte: Tuttosport – S.P