Sanchez in uscita dall’Inter: ci prova il Siviglia, ma il cileno sogna altro – TS

Alexis Sanchez è destinato a lasciare l’Inter. Secondo Tuttosport, sul cileno è forte l’interesse del Siviglia, anche se il sogno del cileno è un altro

SOGNO – Le strade di Alexis Sanchez e dell’Inter sono destinate a separarsi. Sull’edizione odierna di Tuttosport, si legge che l’addio del cileno è una delle condizioni necessarie per l’arrivo di Paulo Dybala all’Inter. Presto i nerazzurri e l’entourage del calciatore si siederanno ad un tavolo per trovare l’accordo per la buonuscita. Su Sanchez è forte l’interesse del Siviglia, ma il sogno del cileno è quello di tornare al Barcellona.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino