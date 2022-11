Gagliardini, addio possibile già a gennaio? La dirigenza dell’Inter valuta

Roberto Gagliardini è uno dei giocatori ai margini della rosa, fin qui utilizzato poco da Simone Inzaghi, è in scadenza con il club nerazzurro e difficilmente rinnoverà il suo contratto in vista delle prossime stagioni.

IN SCADENZA – La dirigenza dell’Inter sfrutterà la pausa per le Nazionali per valutare meglio i possibili colpi in entrata e in uscita considerando il mercato di gennaio, ma soprattutto i giocatori in scadenza a giugno 2023. Tra questi anche Roberto Gagliardini, che con molta probabilità saluterà l’Inter senza rinnovare il suo contratto. Il centrocampista italiano fin qui ha raccolto una sola presenza da titolare in quindici occasioni, di cui quattro da subentrato. Con l’arrivo anche del giovane Kristjan Asllani e di Henrikh Mkhitaryan, anche con l’infortunio di Marcelo Brozovic, Gagliardini ha comunque trovato pochissimo spazio. Per questo motivo la dirigenza valuta una possibile cessione del giocatore a partire già dal mercato di gennaio, per provare anche a ricavare qualcosa evitando dunque di perdere il calciatore a zero. Sulle sue tracce ci sarebbero Cremonese e il solito Monza, già interessato in estate.