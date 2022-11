Asllani via a gennaio? Voci prive di fondamento: ecco la situazione all’Inter – IN

Kristjan Asllani è stato acquistato dall’Inter in estate dopo l’esplosione con l’Empoli a seguito dell’addio di Samuele Ricci. Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile addio già a gennaio, ma secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it, queste voci sono assolutamente prive di fondamento.

FELICE ALL’INTER – Asllani fin qui ha raccolto 187 minuti totali in Serie A, con due presenze da titolare su quindici e ben cinque ingressi a partita in corso. Da sottolineare anche le cinque presenze raccolte in UEFA Champions League, una da titolare contro il Bayern Monaco. Niente male per un giovane 2002 arrivato dall’Empoli questa estate. L’Inter e Simone Inzaghi vogliono preservare il talento del giovane albanese, lasciandogli tempo di crescere con calma e senza pressioni. Ciò nonostante, qualche settimana fa una voce senza priva di fondamento ha parlato addirittura di un possibile addio già durante il mercato di gennaio: niente più falso. Come più volte ribadito da Asllani stesso e dal suo entourage, fino a un anno fa il giovane faceva panchina ad Empoli, e in alcune occasioni addirittura la tribuna. Da gennaio in poi, però, la crescita esponenziale da titolare con tanto di gol proprio contro l’Inter. Per lui il club nerazzurro è un motivo di orgoglio e la crescita – a partire proprio dall’Empoli -, è stata esponenziale, fino a meritare la maglia nerazzurra.

A GENNAIO RESTA – Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Asllani non sarà ceduto per nessun motivo. L’Inter non vuole assolutamente bruciare il talento albanese. Alla ripresa del campionato gli impegni torneranno ad essere importanti per il club nerazzurro, impegnato ancora su tutti i fronti. Per questo motivo Asllani è sicuro di trovare più spazio. Chi potrebbe andare via a gennaio, invece, è Roberto Gagliardini (vedi QUI), tra i giocatori in scadenza a giugno 2023.