Gabigol-Flamengo fatta? Non ancora. Club in contatto: le cifre – Sky

In Brasile parlano di accordo imminente tra Inter e Flamengo per Gabigol (QUI i dettagli). Secondo Fabrizio Romano di “Sky Sport” non è ancora fatta, ma i club continuano a parlare

SITUAZIONE – Ecco le ultime su Gabigol: «Anche oggi sono continuati i contatti tramite gli intermediari per chiudere la trattativa Gabigol. Il giocatore ha l’accordo con il Flamengo, mentre manca quello con l’Inter. Si tratta da 17 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita. I club continuano a parlare».