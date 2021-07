Futuro Satriano, l’Inter lo terrà in stand by fino all’inizio della Serie A

Satriano continua a stupire nel ritiro dell’Inter, altro gol ieri contro il Crotone. Sul suo futuro, l’Inter non ha ancora deciso ma il ragazzo sarà sicuramente a disposizione di Inzaghi almeno fino all’inizio del campionato

SORPRESA − Le quattro amichevoli stagionali dell’Inter giocate contro Lugano, Pro Vercelli, Pergolettese e Crotone hanno consacrato Martin Satriano, autore di ben nove reti. Il giovane attaccante uruguaiano è la grande sorpresa di questo primo ritiro targato Simone Inzaghi che, in attesa del recupero di Romelu Lukaku e del rientro di Lautaro Martinez, si sta godendo le gesta del classe 2001. Sul futuro del giocatore, l’Inter ancora non ha deciso. Come riporta Sandro Sabatini su “Sport Mediaset”, l’intenzione dei nerazzurri, al momento, sarà quello di tenerlo in stand by almeno fino all’inizio del campionato.