Inter, D’Ambrosio sta bene, Gagliardini tempi di recupero più lunghi − Sky

L’Inter, ieri, ha vinto il test contro il Crotone per 6-0. Intanto, per quanto riguarda le condizioni fisiche, D’Ambrosio sta già meglio, mentre su Gagliardini si allungano i tempi di recupero. Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Sport”, ha fatto il punto anche sul centrocampo nerazzurro

CONDIZIONI − Così Paventi sulla situazione in ritiro: «Danilo D’Ambrosio sta meglio, mentre il recupero di Roberto Gagliardini sarà verso i 20-25 giorni, in dubbio contro il Genoa. Ci sono comunque spunti positivi dalla gara di ieri, Hakan Calhanoglu sta facendo quello che il mister richiede, sostituendo alla grande Christian Eriksen, il giovane Satriano sta lavorando molto bene. Bisogna capire se rimarrà o andrà a fare esperienza in prestito. Lunedì rientrano Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez. Oggi tutti liberi tranne i nuovi arrivati, quali Ivan Perisic, Arturo Vidal e Matias Vecino».

CENTROCAMPO − Paventi ritiene che la linea mediana titolare sarà questa: «Al 99% il centrocampo titolare sarà composto da Barella, Marcelo Brozovic e Calhanoglu. Stefano Sensi potrà essere un buon subentrato. È andato in gol ieri, deve ritrovare fiducia, il modo di gestirlo da parte di Simone Inzaghi sarà diverso rispetto a quello di Antonio Conte. Dovrà essere recuperato al meglio, dovrà trovare certe caratteristiche e continuità di rendimento, perché la squadra sarà impegnata su tre obiettivi».